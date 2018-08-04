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Заслуженный мастер спорта Артем Левин проводит мастер-класс для юных великолучан

Заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, многократный победитель международных турниров Артем Левин приехал в Великие Луки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, спортсмен проводит мастер-класс по тайскому боксу для юных великолучан.

Перед началом урока Артем Левин ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что приехал в город на Ловати по предложению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Также Артем Левин рассказал, что является участником общественного проекта «Команда 2018».

«Люблю активную молодежь, мне нравится что в Псковской области столько талантливых людей и все они готовы много и плодотворно работать», - подчеркнул Левин.

Напомним, Артем Левин - почетный гость фестиваля единоборств «Земля великих побед», который пройдет в Пскове 5 август а. Спортсмен примет участие в торжественном открытии мероприятия, после чего проведет мастер-класс для подрастающего поколения.