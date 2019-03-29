Происшествия

Два дома и две бани сгорели в ночь на 1 апреля в усвятской деревне Коровница

В 02.58 1 апреля поступило сообщение о пожаре в деревне Коровница Усвятского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате сгорели два нежилых дома и две бани. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 18.51 30 марта на улице Подберезской в городе Пскове в бане в дымоходе сгорела сажа, закопчен потолок по всей площади. Возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

В 15.57 в субботу в деревне Зимари Великолукского района баня сгорела из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

В 19.44 31 марта поступило сообщение о возгорании бани в деревне Ковалево-Сиженье Себежского район. Огнем поврежден предбанник по всей площади. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в предбаннике.