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Происшествия

Продолжается розыск женщины, пропавшей в 2017 году

20.04.2019 13:00|ПсковКомментариев: 0

ОМВД России по Псковскому району разыскивается Наталья Цветкова, 1990 года рождения. Она проживала в деревне Шунково Псковского района. Последний раз ее видели 10 июня 2017  года  на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псоквской области, до настоящего времени  местонахождение Цветковой неизвестно. 

Приметы: на вид 30 лет,  рост 165 сантиметров, среднего телосложения,  волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета: матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые  туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просят  обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам:  (8-8112)  676-844,  676-874,  676-915  или  02.

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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