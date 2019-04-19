Происшествия

Продолжается розыск женщины, пропавшей в 2017 году

ОМВД России по Псковскому району разыскивается Наталья Цветкова, 1990 года рождения. Она проживала в деревне Шунково Псковского района. Последний раз ее видели 10 июня 2017 года на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псоквской области, до настоящего времени местонахождение Цветковой неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета: матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-915 или 02.