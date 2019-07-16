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Артему Милушкину предъявлено новое обвинение

Артему Милушкину, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, предъявлено новое обвинение. Сегодня стало известно о дополнительном эпизоде в деле - о сбыте наркотиков в 2011 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил адвокат Владимир Данилов.



Автор фото: Людмила Савицкая

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«Нас сегодня официально ознакомили с эпизодом сбыта 2011 года. Артем Милушкин не признает этот эпизод, как и все остальное. Он этим не занимался, это не соответствует действительности», - заявил адвокат.

Напомним, в начале года Лию и Артема Милушкиных обвинили в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере на территории региона. Через несколько часов после проверочных закупок в доме подозреваемых прошли обыски. Изъято, согласно заключению эксперта, психотропное вещество амфетамин и упаковки со следами амфетамина. Аналогичная тара получена оперативниками от Милушкиных в ходе проверочной закупки.

По ходатайству органов предварительного следствия 18 января Псковским районным судом в отношении Артема Милушкина и Лии Милушкиной избрана мера пресечения. В отношении Милушкина - в виде заключения под стражу, в отношении Милушкиной - в виде домашнего ареста. Затем мера пресечения неоднократно продлевалась.

В ходе предварительного следствия были также получены доказательства, свидетельствующие о причастности Артема Милушкина к совершению ряда других резонансных преступлений, совершенных на территории области.

В понедельник, 15 июля, Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей Артема Милушкина до 15 сентября. В смягчении меры пресечения на домашний арест было отказано.

Ранее информированный источник, работавший в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, сообщил Псковской Ленте Новостей, что в 2011 году были получены неопровержимые доказательства причастности Милушкина к сбыту наркотиков в регионе. В частности, утверждает источник ПЛН, есть видеозапись, на которой четко видно лицо обвиняемого и пакет с порошком в его руке, а супруга Артема находится рядом.