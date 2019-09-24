Происшествия

Амфетамин и конопля изъяты из незаконного оборота в Псковской области

В Пскове полицейские изъяли из незаконного оборота наркотическое средство в крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий 25 сентября в областном центре сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову изъяли у 22-летнего безработного молодого человека 4,87 грамма амфетамина, что является крупным размером. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

А в городе Невеле 18 сентября в ходе обыска по уголовному делу в гараже возле дома по улице Подгорной у безработного местного жителя 1979 года рождения обнаружено и изъято 16,47 граммов конопли. Ведется следствие.