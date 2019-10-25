Происшествия

Распоряжением администрации Пскова введен режим повышенной готовности в связи с сильным ветром

Распоряжением администрации Пскова введен режим функционирования «Повышенная готовность» для муниципального звена Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС в связи с сильным ветром. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального администрации.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области, по состоянию на 23:00 27 октября 2019 года, деревья и строительные конструкции, перекрывающие дороги, о которых жители Пскова сообщают в соцсетях, убираются.

Завалившиеся дорожные знаки и щиты ремонтироваться и восстанавливаться будут 28 октября 2019 года.

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Аварийно-восстановительные работы на территории региона продолжаются.