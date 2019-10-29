Общество

Псковское власти: В городе устранили последствия усиления ветра

Участники рабочего совещания и руководители управляющих компаний провели анализ последствий усиления ветра, произошедшего 27 октября в Пскове. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципалитета, совещание состоялось 31 октября в управлении городского хозяйства администрации Пскова, под председательством заместителя начальника УГХ администрации города Антона Ляугминаса.

«В совещании приняли участие замглавы администрации города Елена Жгут, представители ресурсоснабжающих организаций и специализированных служб, - отметили в пресс-службе. - Как сообщил представитель единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Пскова, штормовое предупреждение о надвигающейся стихии поступило в 13.05, пик урагана пришелся на 19.00, когда порывы ветра достигали 19 метров в секунду».

Также в ведомстве добавили, что по состоянию на 27 октября было известно о 39 упавших или расколовшихся от сильного ветра деревьях, на следующий день их количество выросло до 54, а 29 октября в списках ЕДДС было 76 таких адресов. При этом 5 деревьев обрушились на автомобили, припаркованные во дворах на зеленой зоне, столько же - на сети газоснабжения, 3 - на жилые дома, 18 - на проезжую часть. Все деревья, препятствовавшие транспортному сообщению, были оперативно убраны с дорог в первый же день.

«На отсутствие электроснабжения в ЕДДС поступило 35 обращений из разных районов города, из них 15 были связаны с обрывом проводов. В домах по улице Льва Толстого электроснабжение было восстановлено в течение двух часов, полностью ликвидировать последствия стихии в Пскове энергетикам удалось к 30 октября», - упомянули в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что из-за урагана оказалось повреждено 6 светофорных объектов, повалено 16 дорожных знаков. К настоящему времени 5 светофоров уже работают, знаки восстановлены. На некоторое время была обесточена котельная, обслуживающая район Лесхоза, но подачу электроэнергии удалось оперативно возобновить, и сейчас она вновь подает тепло в обслуживаемые дома.