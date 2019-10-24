Общество

Губернатор Ведерников призвал псковичей быть осторожными во время урагана

Быть бдительными и осторожными призвал жителей Псковской области губернатор Михаил Ведерников. Предостережения связаны с усилением ветра.

«Псковскую область накрыл ураган. Из-за шквалистого ветра повалены десятки деревьев, пострадали машины, местами фиксируются перебои с электроснабжением. Эпицентр разгула стихии пришелся на город Псков, Псковский, Стругокрасненский и Печорский районы.

Все необходимые меры по восстановлению электроснабжения, защите граждан и минимизации удара стихии принимаются, но основные работы по устранению последствий будут осуществляться после спада ветра», - написал губернатор в Инстаграме.

Он призвал жителей региона в ближайшие часы не выходить без надобности на улицу, закрыть окна, машину поставить в гараж или припарковать вдали деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.

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«В случае возникновения чрезвычайной ситуации срочно звоните в службу спасения по телефону «01» или по мобильному «112» или «101». Помните, ваша безопасность - в ваших руках!» - заключил Михаил Ведерников.