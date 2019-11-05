Общество

Среднее время ответа органов власти на обращения псковичей в соцсетях во время урагана составило 7 часов

Среднее время ответа представителей региональных и муниципальных властей на обращения псковичей в соцсетях во время ураганного ветра, который накрыл регион 27 октября, составило 7 часов. Количество сообщений в период с 26 по 31 октября выросло в два раза по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Всего в социальных сетях жители Псковской области оставили около 340 обращений, которые были обработаны операторами программы «Инцидент менеджмент». Оперативно решить удалось около 70% проблемных вопросов. Порядка 130 обращений касались отключения электроснабжения. Больше всего вопросов адресовали в соцсетях жители Пскова и Псковского района.

Напомним, во время заседания антитеррористической комиссии Псковской области Глава региона Михаил Ведерников потребовал оперативно восстановить энергоснабжение пострадавших от ураганного ветра домовладений. Руководству управления МЧС России по Псковской области губернатор поручил провести анализ по проведенным и продолжаемым мероприятиям и подготовить на его имя дополнительные предложения о возможных мерах по усилению противодействия стихии в регионе.