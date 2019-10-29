Общество

Перед нами падали деревья - Василий Осипов рассказал о своей поездке по Псковской области во время усиления ветра

Когда в Псковской области ветер усилился до 30 метров в секунду, замгубернатора Псковской области по ЖКХ Василий Осипов ехал из Плюссы в Струги Красные. О своих впечатлениях от этой поездки Василий Осипов рассказал 30 октября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Я ехал с супругой, и перед нами деревья падали прямо на дорогу! У одного из тех, кому тоже перегородило проезд, была бензопила, и в течение получаса все деревья удалось растащить. В этом участвовали абсолютно все. Когда поехали дальше - сигналили машинам на встречной полосе, предупреждали об опасности, - отметил Василий Осипов. - Хочу поблагодарить всех, с кем оказался в той ситуации, за то, что адекватно реагировали. В таких ситуациях и проявляется русская душа».

Также замгубернатора выразил надежду, что в ближайшее время во всех населенных пунктах Псковской области, обесточенных от усиления ветра 27 октября, удастся восстановить электроснабжение.