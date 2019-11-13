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В отношении главы Печорского района возбуждено уголовное дело за оскорбление инспектора ДПС

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального СУ СК РФ, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, вечером 31 мая 2019 года подозреваемый, находясь у приемного покоя Печорской районной больницы, препятствуя разбирательству по делу об административном правонарушении в отношении его знакомого, остановленного инспектором ДПС группы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Печорский» по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, прилюдно высказал в адрес последнего слова и словосочетания в неприличной и грубой нецензурной форме, то есть публично оскорбил его при исполнении полицейским своих должностных обязанностей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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Напомним, ранее в отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова в связи публикацией видео, на котором он оскорбляет сотрудника полиции с использованием нецензурной лексики, инициировали служебную проверку по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Проверку также начали в УМВД России по Псковской области.

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14 ноября Дмитрий Сопотов заявил о намерении сложить с себя полномочия главы Печорского района. Это заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии Печорского районного Собрания депутатов.