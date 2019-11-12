Общество

Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района

Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района.

Также Дмитрий Сопотов счел необходимым покинуть пост секретаря местного отделения «Единой России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме партии, соответствующее заявление поступило на имя секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского.

Напомним, ранее в отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова в связи публикацией видео, на котором он оскорбляет сотрудника полиции с использованием нецензурной лексики, инициировали служебную проверку по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Проверку также инициировали в УМВД России по Псковской области.

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