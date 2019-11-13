Происшествия

Глава Печорского района обложил матом сотрудника полиции

На видеохостинге YouTube опубликовано видео, на котором, как утверждает автор канала (ivan ivanov), глава Печорского района Дмитрий Сопотов оскорбляет сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики.

В описании к видеоролику говорится, что в конце мая текущего года полиция остановила автомобиль муниципального предприятия «Благоустройство», в котором ехали его руководитель Георгий Осипов и глава Печорского района Дмитрий Сопотов.

Сотрудник полиции предложил водителю пройти медицинское освидетельствование. Глава района решил защитить коллегу, но в очень агрессивной форме.

«Как относится служба собственной безопасности к тому, что оскорбление полицейского сошло с рук? Угрозы господина Сопотова сотруднику полиции и его утверждение о том, что полицейские тоже пьяными ездят, требуют официальной проверки. Отсутствие реакции по этому инциденту явно говорит о коррупции в Печорском районе и всей Псковской области», - говорится в описании к видеоролику.