Происшествия

Дело супругов Милушкиных перенаправили в Псковский районный суд

Дело супругов Милушкиных, Лии и Артема, перенаправили в Псковский районный суд, по подсудности. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского суда, это случилось 3 декабря.

Источник: Людмила Савицкая

«Постановлением судьи Псковского городского суда, 3 декабря дело Милушкиных и других фигурантов перенаправили по подсудности, в Псковский районный суд», - отметили в пресс-службе.

Накануне меру пресечения Лии и Артему Милушкиным продлили до 19 февраля 2020 года. По данным сайта суда, предполагалось, что 3 декабря судебное заседание состоится для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения. Теперь, по УПК, дата начала процессов станет известна в течение 2 недель. Само же дело в суде зарегистрировали 19 ноября.

Артема Милушкина подозревают в совершении незаконных действий, предусмотренных пунктом «б» части 2 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Также - частью 3 статьи 33 («Виды соучастников преступления) - частью 1 статьи 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), частью 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»).

Лия Милушкину тоже подозревают в совершении незаконных действий, предусмотренных пунктом «г» части 1 статьи 228 УК РФ.

Кроме того, в числе фигурантов дела - Станислав Павлов, которому инкриминируют часть 1 и 2 статьи 167, часть 3 статьи 30, а также часть 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Еще один подозреваемый - Денис Трухан, в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167.

Напомним, по версии прокуратуры, в 2016 и 2018 году Артем Милушкин был организатором того, чтобы 2 других псковича подожгли шиномонтажный павильон на улице Западной в Пскове и кафе в Печорах. Один из этих псковичей незаконно приобрел, носил, хранил и в дальнейшем передал своему знакомому пистолет, переделанный из газового в огнестрельный.