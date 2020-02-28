Происшествия

Мошенник под предлогом аренды комнаты завладел деньгами великолучанки

Мошенник под предлогом аренды комнаты через интернет-сайт завладел деньгами великолучанки. 1 марта после общения с ним 33-летняя женщина лишилась 29 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, по данному факту проводится проверка.

Кроме того, по версии следствия, 27-летнему псковичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к счету его банковской карты завладел деньгами горожанина в сумме более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

«И это далеко не единичные случаи дистанционного мошенничества, отмеченные в области за последние дни, - заметили в ведомстве. - Полиция напоминает жителям региона о необходимости быть предельно осмотрительными при общении с незнакомцами в Сети или по телефону. Не сообщайте им свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Нельзя также забывать об осторожности при совершении сделок по сдаче внаем жилых помещений и других операций. По возможности, избегайте предоплаты или вносите ее только проверенным арендодателям и продавцам».