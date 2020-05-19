Происшествия

К поискам трехлетней девочки в Псковском районе подключились водолазы

К поискам трехлетней девочки, пропавшей вчера около 21:00 в районе СНТ Кебь, подключились водолазы поисково-спасательного отряда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В управлении также рассказали, что прочесываются все участки в дачном поселке и лесной массив поблизости. Однако поиски пока не принесли результатов.

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Очевидцы сообщают, что на текущий момент в районе пропажи ребенка работает большое количество сотрудников полиции, МЧС.

К поискам также присоединяются добровольцы, хотя официального запроса по набору волонтеров для поисков ребенка не поступало.

«Егеря, охотники с собаками, если есть возможность, подключитесь. Ваша помощь сейчас очень нужна», - пишут очевидцы в социальных сетях.