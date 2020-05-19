Происшествия

Около 150 добровольцев приехали на поиски трехлетней девочки в Псковский район

Около 150 добровольцев приехали на поиски трехлетней девочки, которая пропала в около СНТ Кебь в Псковском районе.

Фото очевидца

Как рассказал Псковской Ленте Новостей один из жителей дачного поселка, на текущий момент формируется уже второй поток волонтерских групп.

Смотрите также К поискам трехлетней девочки в Псковском районе подключились водолазы

Среди желающих помочь и жители СНТ, и неравнодушные псковичи.

На месте также продолжают работать сотрудники полиции и МЧС, водолазы осматривают дно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, вчера около 21.00 в садовом некоммерческом товариществе Кебь пропала трехлетняя девочка.

При наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам 89532395914, 89009964516 или 112.