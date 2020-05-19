Происшествия

Доследственную проверку проводит СК по факту пропажи трехлетней девочки под Псковом

По факту пропажи трехлетней Варвары Поповой в районе СНТ Кебь следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организована доследственная проверка. Вчера, после пропажи девочки, на место происшествия выехал руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

В настоящее время следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения малолетней девочки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

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Лиц, располагающих сведениями, позволяющими помочь установлению местонахождения девочки, просим позвонить на дежурный телефон управления 8(911)360-10-92.