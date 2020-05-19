Происшествия

Сотая группа волонтеров зарегистрирована на поисках трехлетней девочки в Псковском районе

Сотая группа волонтеров зарегистрирована на поисках трехлетней девочки в Псковском районе. Численность каждой группы составляет 3-4 человека. К волонтерам также присоединились члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сообщили Псковской Ленте Новостей волонтеры.

Фото предоставлены добровольцами

К поискам подключился частный автожир (гидроплан). Со слов очевидцев, он прибыл из Псковского авиацентра «Середка». Также добровольцы заявили о том, что в течение часа к поискам привлекут эхолоты.

Фото предоставлены добровольцами

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Напомним, вчера около 21.00 в садовом некоммерческом товариществе Кебь пропала трехлетняя девочка. В настоящее время следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасателтного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения девочки.