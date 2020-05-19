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Квадрокоптер подключили волонтеры к поискам девочки в Псковском районе. ВИДЕО

Волонтеры подключили к поискам пропавшей трехлетней девочки квадрокоптер. Добровольцы надеются, что полученные видео помогут в поисках. На текущий момент границы поиска расширены, они сместились на 1 км ниже по течению реки.

«Сначала облетели квадратный километр, это пойма реки, сам поселок и немного леса в сторону. Сейчас сместились на километр ниже по течению реки, летаем. Осталась последняя батарейка», - рассказал Псковской Ленте Новостей один из волонтеров.

Видео предоставлено волонтерами. Лестница к воде на ролике - предполагаемое место пропажи ребенка

Сейчас в поисках задействованы 50 отрядов добровольцев по 3-4 человека в каждом. Поиски затрудняются тем, что местность на берегу реки пересеченная и труднопроходимая.

Напомним, вчера около 21.00 в садовом некоммерческом товариществе Кебь пропала трехлетняя девочка. В настоящее время следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасателтного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения девочки.

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При наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам 89532395914, 89009964516 или 112.