Происшествия

Водные границы поиска трехлетней девочки в Псковском районе расширены до реки Череха

Водные границы поиска трехлетней девочки в Псковском районе расширены до реки Череха. В поисках задействованы 2 плавсредства МЧС, местные жители также присоединяются, используя личные лодки.

Фото пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, для проведения поисков задействована группировка сил и средств в количестве 262 человек и 20 единиц техники, водолазы также все еще работают на месте.

Жители соседнего населенного пункта оповещены о пропаже ребенка через громкоговорящие устройства.

Члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» прибыли на место происшествия из Санкт-Петербурга. Ими привезен эхолот для поисков в воде.

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Напомним, вчера около 21.00 в садовом некоммерческом товариществе Кебь пропала трехлетняя девочка. В настоящее время следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасателтного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения девочки.