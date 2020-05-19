Происшествия

Для поисков трехлетней девочки в Псковском районе нужны репелленты, батарейки и аккумуляторы

На месте поисков трехлетней девочки в Псковском районе очень нужны репелленты, так как много клещей, батарейки и аккумуляторы 18600 для используемого оборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Поискового отряда «Лиза Алерт».

Фото пресс-служба Поискового отряда «Лиза Алерт»

«Поиск очень осложняет то, что на месте нет отряда, то есть приступить к активному поиску мы можем только тогда, когда прибудет помощь из соседних регионов», - сообщили в поисковом отряде.

Фото пресс-служба Поискового отряда «Лиза Алерт»

Сейчас от отряда на месте уже находится Виктор Витюк, координатор из Санкт-Петербурга, выдвинулись на помощь 17 экипажей по 3 человека из «Лиза Алерт» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 12 человек из ПСО «Сальвар». Из Москвы выдвинулись два пилота БПЛА: Евгений и Александра, готовится выехать водолазная группа «Добротворецъ».

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Напомним, вчера, 23 мая, около 21.00 в садовом некоммерческом товариществе Кебь пропала трехлетняя девочка. В настоящее время следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасателтного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения девочки.

