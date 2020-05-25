Происшествия

Надувные моторные лодки требуются для поисков трехлетней Варвары Поповой

Надувные моторные лодки от 10 л.с. вместительностью от 4-х человек и спасательные жилеты требуются отряду «Лиза Алерт», который ведет поиски трехлетней Варвары Поповой, пропавшей в садоводческом товариществе «Кебь» в Псковском районе.

«Если у вас есть возможность их предоставить, обратитесь на горячую линию "Лиза Алерт": 88007005452», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе поискового отряда.

На месте продолжают работу сотрудники правоохранительных органов, опытные добровольцы «Лиза Алерт» Ленинградской области, водолазная группа «Добротворецъ».

Все задачи, не требующие специальных навыков, отработаны, дополнительные силы не требуются.

Напомним, 23 мая около 21.00 в садовом некоммерческом товариществе Кебь пропала трехлетняя темноволосая девочка, Варя Попова.

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При наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам 89532395914, 89009964516 или 112.