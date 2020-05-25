Происшествия

Для поисков трехлетней девочки в Псковском районе требуется топливо

Топливо для автомобилей требуется отряду «Лиза Алерт», который ведет поиски трехлетней Варвары Поповой, пропавшей в садоводческом товариществе «Кебь» в Псковском районе.

«Если вы хотите помочь отряду в поисках Вари, можно помочь, оплатив топливные карты для передвижения поисковиков! Заранее всем огромное спасибо!» - сказали в отряде.

Чтобы помочь волонтерам, можно отправить SMS со словом «Поиск» и сумму (от 100 до 15 тысяч рублей) на номер 7878.

Напомним, 23 мая около 21.00 в садовом некоммерческом товариществе Кебь пропала трехлетняя темноволосая девочка, Варя Попова.

При наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам 89532395914, 89009964516 или 112.