Происшествия

Прокладка кабеля по территории археологического памятника не была согласована

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области не согласовывал проведение земляных работ, связанных с прокладкой оптоволоконного кабеля по территории археологического памятника эпохи викингов - поселения Горожане в Новосокольническом районе. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Поселение Горожане» социальной сети «ВКонтакте»

«Ситуация с сохранением культурного слоя поселения Горожане (впрочем, как и большинства археологических памятников региона) развивается в парадигме: не понос, так золотуха... Многие годы памятник разрушался тракторной запашкой, потом на смену тракторам пришли "краеведы" и прочие "хранители наследия" с использованием металлодетектора. И вот новая напасть... Вчера приехали в Горожане и увидели, что через всю площадку поселения, по диагонали, проложен волоконнооптический кабель, - говорится в сообществе. - Кто не знает технологию: в сцепку ставятся два больших гусеничных трактора, на них закреплена катушка с кабелем и мощный плуг, который взрывает грунт на глубину в метр и через отверстие в основании плуга на дно получившейся траншеи укладывается кабель. Мощь такая, что плуг разбивает и разрушает все, что попадается на его пути, в нашем случае - печки, подсыпки под дома, отдельные находки».

Оптоволокно тянут из Насвы в деревню Вяз (примерно 30 км), чтобы обеспечить широкополосным интернетом ФАП и местную школу. «Охрана памятников (комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области - ред.) трассу не согласовывала, ее предварительное обследование не проводилось. Что они еще разнесли (разнесут), предстоит проверить. Парламентских слов практически нет. Настроены опробовать всю мощь российского законодательства на этих разрушителях наследия», - отмечают археологи.