Происшествия

Три человека потерялись в лесу в Гдовском районе

Три человека потерялись в лесу в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 2 заявки на поиски поступили 17 сентября.

Женщина 1982 года рождения потерялась в лесном массиве у деревни Кола. Поиски вела группа поисково-спасательного отряда Гдова. Вышла из леса самостоятельно.

Вторая заявка поступила от УМВД России по Гдовскому району. В лесном массиве вблизи поселка Ямм потерялись два человека 1982 и 1987 года рождения. Поиски вели сотрудники отдельного пожарного поста поселка Ямм. Найдены.