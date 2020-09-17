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Три человека потерялись в лесу в Гдовском районе

18.09.2020 08:58|ПсковКомментариев: 0

Три человека потерялись в лесу в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 2 заявки на поиски поступили 17 сентября.

Женщина 1982 года рождения потерялась в лесном массиве у деревни Кола. Поиски вела группа поисково-спасательного отряда Гдова. Вышла из леса самостоятельно.

Вторая заявка поступила от УМВД России по Гдовскому району. В лесном массиве вблизи поселка Ямм потерялись два человека 1982 и 1987 года рождения. Поиски вели сотрудники отдельного пожарного поста поселка Ямм. Найдены.

Теги: #ГУ МЧС России по Псковской области #потерявшиеся в лесу
Источник: Псковская Лента Новостей
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