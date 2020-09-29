Главу Пушкиногорского района приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей

Главу Пушкиногорского района Александра Баранова признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Пушкиногорском районном суде, где сегодня, 29 сентября, состоялось судебное заседание по делу.

Ранее сообщалось, что по версии следствия Александр Баранов превысил полномочия главы муниципалитета в части банкротства МП ЖКХ Пушкиногорского района. Предполагается, что в результате был нанесен вред в размере 69 миллионов рублей, которые конкурсный управляющий взыскал с района.