Глава под елку

В воскресенье, 25 декабря, в Псковской области завершилась последняя избирательная кампания этого года. В течение двух дней жители Пушкиногорского района определялись с кандидатурой на пост главы муниципального образования.
Как и прогнозировала Псковская Лента Новостей, а вместе с ней большинство экспертов, по итогам двухдневного голосования уверенно победила директор Пушкиногорской средней общеобразовательной школы, кандидат от «Единой России» Оксана Филиппова.
Она провела спокойную и ровную кампанию, в ходе которой жителям района была обозначена программа действий кандидата и продемонстрирована поддержка регионального руководства - напомню, что одним из самых заметных событий в декабре стал визит в район губернатора Михаила Ведерникова. В итоге за кандидатуру Оксаны Филипповой проголосовали более 88 процентов избирателей.
Отрыв представителя ЕР от трех других кандидатов огромный. Занявший второе место представитель ЛДПР, депутат районного собрания Александр Коваленко получил порядка 4 процентов голосов, что с одной стороны дает либерал-демократам повод говорить о растущем рейтинге и выполнении задачи, которую партийное руководство ставит на всех выборах - быть вторыми, но с другой стороны, процент поддержки, конечно, не тот, о котором можно было бы мечтать.
Двое других участников кампании, приехавшие в Пушкиногорье из-за пределов района, - депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский и руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов - получили, соответственно, 2,98 и 2,38 процентов. Судя по комментариям, кандидаты, которых как только ни называли - кто спойлерами, кто спарринг-партнерами для единоросса и т.д. - не расстраиваются, заявляют о позитивных для себя тенденциях, заглядывают в будущее, в общем, так или иначе воспроизводят аргументы, описываемые в народе как «курочка по зернышку». И все вместе отмечают уровень явки. Она составила порядка 35 процентов, что, с одной стороны, не назовешь рекордным показателем, однако такое количество голосующих в Пушкинских Горах мало кто ожидал. Для муниципальных выборов результат высокий, заметно превышающий показатели последнего времени на муниципальных выборах в Псковской области и дающий организаторам избирательного процесса основания говорить о легитимности выборов. Причин этому несколько, одна из основных - проведение выборов в два дня. «Мы понимаем, что за один день такое количество избирателей на выборы бы не пришло, а за два дня – пожалуйста, они пришли», - отметил председатель облизбиркома Игорь Сопов. По его словам, многие из избирателей подтверждали, что смогли принять участие в выборах только благодаря проведению голосования в два дня.
Предположу, что процент проголосовавших оказался бы выше, будь кампания более заметной и проявляй кандидаты высокую активность. Но вот этого не было. К тому же, как мы уже отмечали, среди участников выборов не оказалось представителей целого ряда партий, которые принято относить к числу основных, в том числе не выдвинули кандидатов КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», «Яблоко». Причины у всех разные, в чем-то с рассуждениями оппозиции о выборах в современной России и объяснениями собственного «воздержания» от регулярной политической жизни даже можно согласиться - вот только это не отменяет главного: не участвуя в муниципальных кампаниях ни побед не добьешься, ни получишь количества своих депутатов и глав, необходимого для прохождения муниципального фильтра на губернаторских выборах.
Так или иначе, последняя избирательная кампания года завершена и поставлена точка в выборном марафоне-2022, о котором ПЛН подробно информировала читателей в течение всего года. Под новогоднюю елку пушкиногорцы получили новую главу, Оксана Филиппова уже сделала приличествующие случаю заявления - в духе «получила кредит доверия», «буду работать честно и ответственно», «впереди огромная работа». С последним уж точно не поспоришь. Вызовов множество - от реализации национальных проектов на территории района до подготовки к очередной круглой дате со дня рождения Пушкина. Так что хочется пожелать району, чтобы со свежеиспеченной руководительницей всё сложилось удачнее, чем у ее предшественников.
А в масштабах области - новые вызовы. Впереди 2023-й с многочисленными выборами глав, в том числе в крупных и значимых муниципалитетах, а также главные региональные выборы - губернаторские. И кто сказал, что в условиях новой политической реальности всё будет как в 2022-м?! Скорее наоборот - ориентируемся на непредсказуемость и изменения в социально-экономической и общественно-политической жизни. Так что, одним можно посоветовать не расслабляться, лежа в «теплой ванне», а другим - искать не оправдания и отговорки, а способы и возможности.
Александр Савенко