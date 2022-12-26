Политика

Оксана Филиппова вступила в должность главы Пушкиногорского района

Торжественная церемония вступления в должность главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой состоялась сегодня, 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, директор Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова (кандидат от «Единой России») выиграла досрочные выборы главы Пушкиногорского района, которые прошли 24-25 декабря. За неё проголосовали более 88% избирателей.

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Она поблагодарила всех, кто поддержал и оказал доверие.

«Я вступаю в новый непростой и ответственный, но очень интересный период. И теперь моя жизнь ещё теснее связана с родным Пушкиногорьем, моей малой Родиной. Позади непростой и очень интенсивный период избирательной кампании. Впереди нас ждёт много работы. Обращаюсь ко всем жителям района, руководителям предприятий и организаций: объединённо, сообща, во взаимодействии друг с другом конструктивно критикуя, но не занимаясь критиканством, будем работать на благо района. Мы сможем решить самые насущные задачи и реализовывать все планы», – отметила Оксана Филиппова на церемонии.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил вступившую в должность главу. «Национальные проекты, отдельные государственные программы, меры поддержки – всё это вместе с доверием и поддержкой жителей района есть у вас, чтобы эффективно работать. Команда у вас профессиональная, слаженная. Пользуюсь случаем, хочу поздравить с выигрышем федерального гранта на развитие исторического поселения. Уверен, что вы проконтролируете, чтобы эти средства были реализованы в должный срок и с должным качеством», – подчеркнул глава региона.

Он также напомнил, что сегодня, 29 декабря, депутаты областного Собрания приняли закон о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

«В нём предусмотрены средства на все основные направления, в том числе на те, которые мы обсуждали во время рабочей поездки в Пушкиногорский район. Сейчас муниципалитет находится в сложной ситуации. 10 млн рублей мы предусмотрели на погашение долга района. Будем и дальше в этой работе вам помогать», – добавил Михаил Ведерников.

От себя к поздравлениям и приветственному адресу спикера регионального парламента Александра Котова заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян добавил: «В моём лице вы всегда найдёте союзника и помощника в работе на благо развития Пушкиногорского района».

От духовенства избранного главу поздравил игумен Василий, настоятель Святогорского монастыря.