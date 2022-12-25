Игорь Романов положительно оценил организацию голосования на выборах главы Пушкиногорского района

Положительно оценил организацию голосования на досрочных выборах главы Пушкиногорского района председатель регионального отделения «Партии роста», кандидат Игорь Романов в беседе с корреспондентом «МК в Пскове».
Явку в 34,7% Игорь Романов назвал низкой. «Я уже давно говорил, что люди не хотят ходить на выборы», – прокомментировал он.
Игорь Романов добавил, что информацию о каких-либо нарушениях в ходе избирательной кампании его доверенные лица до него не доводили.
По предварительным итогам голосования, он получил 58 голосов избирателей и оказался на четвертой строчке. Лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Оксана Филиппова.
Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района прошли 24-25 декабря. На них заявились четыре кандидата: Оксана Филиппова («Единая Россия»), Александр Коваленко (ЛДПР), Игорь Романов («Партия роста») и Андрей Маковский («Новые Люди»).