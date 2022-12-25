Политика

Игорь Романов положительно оценил организацию голосования на выборах главы Пушкиногорского района

Положительно оценил организацию голосования на досрочных выборах главы Пушкиногорского района председатель регионального отделения «Партии роста», кандидат Игорь Романов в беседе с корреспондентом «МК в Пскове».

«В условиях коронавируса многодневное голосование – это хорошо, но сейчас, перед Новым годом, у людей другие дела. У всех сейчас предновогоднее настроение, многим не до выборов», – сказал он.

Явку в 34,7% Игорь Романов назвал низкой. «Я уже давно говорил, что люди не хотят ходить на выборы», – прокомментировал он.

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Игорь Романов добавил, что информацию о каких-либо нарушениях в ходе избирательной кампании его доверенные лица до него не доводили.

По предварительным итогам голосования, он получил 58 голосов избирателей и оказался на четвертой строчке. Лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Оксана Филиппова.

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Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района прошли 24-25 декабря. На них заявились четыре кандидата: Оксана Филиппова («Единая Россия»), Александр Коваленко (ЛДПР), Игорь Романов («Партия роста») и Андрей Маковский («Новые Люди»).