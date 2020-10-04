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Николай Козловский: Будет сделано все, чтобы дети были здоровы

Компетентные органы проводят проверку по факту недомогания, которое почувствовали 13 великолукских школьников во время торжественной линейки. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

«В настоящее время причины плохого самочувствия детей устанавливаются. Проводятся соответствующие проверки компетентными органами. Руководство города очень обеспокоено произошедшим. Городская власть на постоянной связи медиками и с родителями. Будет сделано все, что в наших силах, чтобы дети были здоровы. Здоровье детей - это главный приоритет для нас», - цитирует градоначальника пресс-служба городской администрации.

Николай Козловский заверил, что ситуация находится и будет находиться под пристальным вниманием всех органов власти.

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Напомним, сегодня, 5 октября, в Великих Луках во время мероприятия, посвященного присвоению муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №7» имени Антона Злобина, несколько учащихся почувствовали недомогание. Детям оказали первую медицинскую помощь, в экстренном порядке они были отправлены в медицинское учреждение. В данный момент все находятся под наблюдением медиков.