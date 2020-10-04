Происшествия

13 школьников потеряли сознание во время линейки в Великих Луках

13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках. Все дети оперативно госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка», – сказал руководитель областного комитета образования Александр Седунов.

По данным комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. На месте работает первый заместитель губернатора Вера Емельянова.