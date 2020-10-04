Происшествия

Прокуратура занялась проверкой массовой госпитализации школьников в Великих Луках

По указанию прокурора Псковской области Ивана Грибова прокуратура региона организовала проверку по факту госпитализации 13 несовершеннолетних учащихся общеобразовательной школы №7 города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки выяснят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку действиям образовательной организации, на которую, в силу положений статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», возложены обязанности по созданию безопасных условий обучения и воспитания.