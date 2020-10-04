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Вера Емельянова: Состояние великолукских школьников удовлетворительное

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова прокомментировала массовое ухудшение состояния учащихся средней школы №7 в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Вера Емельянова отметила, что сейчас в детскую городскую больницу госпитализированы 13 детей. «Все случаи недомогания сразу же были предъявлены медицинским работникам. Мы сейчас вместе с администрацией города Великие Луки, правоохранительными органами проконтролировали всех больных, увидели, что происходит на самом деле. Состояние всех детей удовлетворительное», - пояснила она.

«Две девочки сегодня были сразу госпитализированы в реанимационное отделение, поскольку у одной девочки началась рвота, а вторая чувствовала более сложные недомогания по сравнению со всеми остальными, - рассказала Вера Емельянова. - В настоящий момент ничего не угрожает, состояние не ухудшается. Прошло практически два часа, мы видим - динамика абсолютно положительная. Все те признаки, которые беспокоили детей - головокружение, головная боль - прошли».

Школьники сейчас находятся под наблюдением медицинского персонала. «Это наблюдение продлится до получения всех необходимых анализов, которые сейчас проходят лабораторные исследования. Предварительные анализы мы уже получим буквально через час», - сказала первый вице-губернатор.

Окончательные анализы перепроверят в Пскове, чтобы сделать окончательные выводы, добавила Вера Емельянова.