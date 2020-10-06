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Возбуждено уголовное дело по факту госпитализации школьников с линейки в великолукской школе

06.10.2020 19:55|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту госпитализации школьников с торжественной линейки в стенах образовательного учреждения, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Линейка в средней школе №7 в Великих Луках 5 октября. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

5 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 13 учащихся МБОУ «Общеобразовательная школа №7 им. Антона Злобина» в Великолукскую городскую детскую больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), отмечается в сообщении ведомства.

По предварительным данным, 5 октября 2020 года около 11 часов во время проведения торжественной линейки 13 детей из 6, 8 и 11-х классов, почувствовав недомогание, обратились за медицинской помощью с головокружением и общей слабостью, в связи с чем были госпитализированы в ГБУЗ ПО «Великолукская детская городская больница» с диагнозом: «Отравление неустановленным веществом под вопросом».

Следователи опросили всех детей, их родителей, руководство школы и классных руководителей, лечащих врачей, а также иных лиц, которые могли что-либо прояснить относительно причин и обстоятельств недомогания детей. Проведено медицинское обследование учащихся, ожидаются результаты судебно-химического исследования.

В настоящее время работа на месте происшествия продолжается. Отрабатываются все возможные версии произошедшего.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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