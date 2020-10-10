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Следователи не обнаружили вредоносных компонентов вокруг великолукской школы

С первого дня следователи приступили к выяснению причин массового обращения учащихся великолукской школы №7 за скорой медицинской помощью. В тот же день эксперты следственного управления опросили всех ребят, родителей, руководство школы и классных руководителей, лечащих врачей и других ответственных лиц, которые могли что-либо прояснить относительно причин и обстоятельств недомогания детей. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

Помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов уточнил, что дежуривший на месте проведения мероприятия медработник сообщил следователям, что у троих детей отмечалось предобморочное состояние. Один из них даже упал. Остальные пожаловавшиеся на недомогание сопровождены с мероприятия учителями и гостями.

«Были изучены записи с камер видеонаблюдения школы и с камер телеканалов, которые вели съемку на мероприятии. С привлечением специалистов проведено комплексное обследование территории на предмет источников, которые могли вызвать подобную реакцию. В настоящее время собран полный спектр объектов окружающей среды, в том числе с близрасположенных предприятий, которые могут содержать вредоносные компоненты и негативно влиять на организм человека, а также различного рода предметы, с которыми контактировали дети. По предварительным результатам исследования атмосферного воздуха, воздуха внутри помещений превышения содержания вредных химических веществ всех проверяемых групп не обнаружено», - добавил Антон Доброхотов.

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По его словам, следователи также не обнаружили нарушений гигиенических требований.

Напомним, 5 октября во время проведения торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках 13 детей почувствовали недомогание, они обратились за скорой помощью с головокружением и слабостью. Еще один ребенок был осмотрен врачами позднее в связи с личным обращением.