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Назван диагноз госпитализированных в Великих Луках школьников

На сегодняшний день все дети, госпитализированные с торжественной линейки великолукской школы №7, находятся дома. Они выписаны с предварительным диагнозом синдром вегетативной дисфункции, который был поставлен с учетом комплекса жалоб на момент поступления. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

Отметим, что вегетативная дисфункция - это комплекс функциональных расстройств, обусловленный нарушением регуляции сосудистого тонуса и приводящий к развитию неврозов, артериальной гипертензии и ухудшению качества жизни.

«За время нахождения детей под наблюдением медиков им было сделано комплексное (а некоторым даже дополнительное) обследование, которое иных патологий у ребят не выявило», - отметил помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов.

По его словам, следователями по-прежнему проверяются различные версии произошедшего. В том числе, выдвинутые родителями детей.

«Следователи работают в тесном контакте с родителями. Как в индивидуальном порядке, так и в рамках совместных встреч», - заверил Антон Доброхотов.

Он напомнил, что ранее всем детям был поставлен одинаковый диагноз – отравление неустановленным веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Однако на данном этапе признаков отравления детей не выявлено. «Химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат. У двух детей отмечены лишь признаки приема противовирусных препаратов», - подчеркнули в СУ СК России по Псковской области.

Напомним, 5 октября во время проведения торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках 13 детей почувствовали недомогание, они обратились за скорой помощью с головокружением и слабостью. Еще один ребенок был осмотрен врачами позднее в связи с личным обращением.