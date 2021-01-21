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Псковских коммунистов хотят привлечь к ответственности за массовое мероприятие 21 января

Полиция возбудила дело об административном правонарушении по факту проведения коммунистами массовых мероприятий в Пскове - на площади Ленина и у здания администрации Псковской области.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, полицейские сегодня, 22 января, побывали в штабе партии КПРФ в Пскове.

В отношении участников мероприятия будут составлены административные протоколы и направлены в суд для принятия решения о привлечении их к ответственности.

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Напомним, 21 января псковские коммунисты почтили память российского революционера, создателя первого в мировой истории социалистического государства Владимира Ленина, пройдя по Пскову торжественной колонной. Сторонники и члены партии начали свое движение от памятника на площади Ленина, затем возложили цветы к горельефу Ленина на улице Советской, далее прошли к памятнику Владимиру Ленину у Дома Советов со стороны улицы Некрасова.