Попасть в Латвию через псковские леса пытался уроженец Чечни, подравшийся на акции в Москве

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный в Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, намеревался пересечь границу и уйти лесами в Латвию, пишет Life.
Мужчину задержали вечером 27 января в лесах Палкинского района, источник издания уточняет, что при нем были два компаса и карта.
Драка во время несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве попала на видео, личность уроженца Чечни быстро установили.
Напомним, Палкинский район является приграничным. Как пояснили «МК в Пскове» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, на этом участке нарушители редко переходят границу. От более подробного комментария в ведомстве воздержались.