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В правоохранительных органах Псковской области не комментируют задержание Джумаева

В правоохранительных органах Псковской области не комментируют задержание уроженца Чечни. В пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщили, что не располагают информацией по данной ситуации. В других силовых ведомствах также не дают комментариев.

По информации источников Псковской Ленты Новостей, задержанием могли заниматься «очень серьезные органы».

Ранее сообщалось, что в Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в центре Москвы задержан уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев.

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Джумаев стал пятым задержанным в рамках уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом по факту противоправных действий на несанкционированной акции в Москве в поддержку Навального. На момент предыдущей публикации его доставляли на допрос в ГСУ СК по Москве.