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В Псковской области задержан уроженец Чечни, подравшийся с ОМОН на незаконной акции в Москве

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев задержан в Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в центре Москвы задержан уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев. В настоящее время его доставляют на допрос в ГСУ СК по Москве», - сказал собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов в своем видео в Instagram призвал выйти на связь молодого человека, участвовавшего в драке с сотрудниками правоохранительных органов на несогласованной акции в центре Москвы. На видеокадрах, появившихся в интернете, один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями. Его личность удалось быстро установить.

Джумаев стал пятым задержанным в рамках уголовных дел, возбужденным Следственным комитетом по факту противоправных действий на несанкционированной акции в Москве.