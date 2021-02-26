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В Пскове за многомиллионные хищения осужден военнослужащий-участник организованной группы

01.03.2021 09:37|ПсковКомментариев: 0

В Пскове осужден военнослужащий, участвовавший в составе организованной группы в многомиллионных хищениях. Как сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России, суд признал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему по контракту войсковой части 12633. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Установлено, что в 2015-2017 годах Почапский, исполняя обязанности начальника вещевого склада войсковой части 12633, в составе организованной группы из 7 человек (уголовные дела в отношении других членов группы выделены в отдельное производство) участвовал в хищении различного летно-технического обмундирования, стоящего на балансе воинских частей Минобороны России.

По оценкам экспертов, своими действиями члены организованной преступной группы причинили государству ущерб на сумму свыше 75 млн рублей. «В ходе следствия было обнаружено, изъято и возвращено по принадлежности имущество стоимостью более 16 млн рублей», - уточнили в ведомстве.

Решением Псковского гарнизонного военного суда сержанту назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Суд также обязал осужденного выплатить военному ведомству более 10 млн рублей за похищенное лично им имущество. Судьба оставшейся части причиненного ущерба будет решаться в ходе рассмотрения уголовных дел в отношении иных участников организованной преступной группы.

Теги: #мошенничество #военные
Источник: Псковская Лента Новостей
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