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В Пскове военнослужащий-мошенник лишился свободы и звания

Псковский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве военнослужащего 6 армии ВВС и ПВО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что майор в составе организационной группы незаконно списал и похитил летно-техническое обмундирование, хранящееся на складах авиационных полков 6 армии ВВС и ПВО, чем нанес ущерб государству на сумму более 63 млн рублей.

Преступление раскрыли сотрудники управления ФСБ России по Западному военному округу.

Военнослужащий лишился свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением его (в соответствии со статье 48 УК РФ) воинского звания.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее был вынесен приговор другому фигуранту дела, добавили в пресс-службе судов.