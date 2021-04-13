Происшествия

Суд присяжных дважды оправдал обвиняемого в двойном убийстве псковича

Уголовное дело в отношении псковича, обвиняемого в убийстве двух человек топором, во второй раз рассмотрел суд с участием присяжных заседателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

41-летнего мужчину обвиняли в том, что в 2008 году он топором убил двух человек. При этом один из погибших находился в беспомощном состоянии.

Присяжные заседатели вынесли вердикт о непричастности подсудимого к совершению преступления. При таких обстоятельствах суд постановил оправдательный приговор в отношении псковича ввиду его непричастности к совершению указанного преступления и освободил его из-под стражи. Приговор пока не вступил в законную силу.

В октябре по итогам судебного следствия присяжные заседатели уже выносили вердикт о непричастности подсудимого к совершению преступления. Приговор обжаловала прокуратура Псковской области. Суд вышестоящей инстанции отменил оправдательный приговор и направил дело на новое судебное разбирательство в ином составе присяжных заседателей.