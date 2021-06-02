Происшествия

Мошенник просил деньги на покупку гроба у священников в Пскове и других городах

Житель Московской области под предлогом покупки гроба похитил деньги у священнослужителей и прихожан в разных городах. Об этом сообщается в группе пресс-службы судов Вологодской области в социальной сети «ВКонтакте».

В течение 2020 года мужчина звонил работникам религиозных организаций, прихожанам, священнослужителям и работникам храмов в разных городах России (Воронеж, Саранск, Хабаровск, Углич, Шуя, Псков и других) и просил у них деньги на покупку гроба для родственника, который якобы погиб в ДТП. Таким образом он убедил 19 потерпевших перевести от 3000 до 10000 рублей на его банковский счет.

От действий мошенника пострадали также два настоятеля и работник храма в Вологде. Мировой судья Вологодской области признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.

Гражданские иски потерпевших удовлетворили в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.