Происшествия

Грабежи и кражи составляют 80% преступлений в Псковской области

Хищения составляют 80% преступлений на территории Псковской области. Об этом во время пресс-конференции о ситуации с имущественными преступлениями сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов.

Среди хищений преобладают преступления, совершаемые с применением современных технологий, - кражи с банковских карт, счетов и с помощью сайтов-двойников. Кроме того, с весны до осени часто совершают кражи велосипедов.

Особое внимание Александр Павлов обратил на кражи мобильных телефонов: «Помимо непосредственных хищений, часто бывает, что люди бросают или оставляют телефоны в различных организациях. При этом тот, кто нашел его и забрал себе, все равно считается похитителем».

Кражи из квартир составляют небольшую долю преступлений. Чаще происходят кражи из дачных домов и садоводческих товариществ, откуда злоумышленники выносят металлолом. При этом официальные пункты приема металла принимают ограниченный перечень вещей и обязательно спрашивают паспорт у владельца лома, поэтому похищенное имущество приходится искать по нелегальным скупкам, уточнил представитель УМВД.

«Как правило, нелегальные скупщики имеют с этого высокий заработок, а взамен могут понести лишь административную ответственность и максимум - заплатить небольшой штраф. Я считаю эту меру наказания абсолютно недостаточной. Мы ежедневно проверяем нелегальные скупки и проводим в них обыски, держим их "на карандаше"», - заявил Александр Павлов.