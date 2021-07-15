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Происшествия

Грабежи и кражи составляют 80% преступлений в Псковской области

16.07.2021 12:26|ПсковКомментариев: 0

Хищения составляют 80% преступлений на территории Псковской области. Об этом во время пресс-конференции о ситуации с имущественными преступлениями сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов.

Среди хищений преобладают преступления, совершаемые с применением современных технологий, - кражи с банковских карт, счетов и с помощью сайтов-двойников. Кроме того, с весны до осени часто совершают кражи велосипедов.

Особое внимание Александр Павлов обратил на кражи мобильных телефонов: «Помимо непосредственных хищений, часто бывает, что люди бросают или оставляют телефоны в различных организациях. При этом тот, кто нашел его и забрал себе, все равно считается похитителем».

Кражи из квартир составляют небольшую долю преступлений. Чаще происходят кражи из дачных домов и садоводческих товариществ, откуда злоумышленники выносят металлолом. При этом официальные пункты приема металла принимают ограниченный перечень вещей и обязательно спрашивают паспорт у владельца лома, поэтому похищенное имущество приходится искать по нелегальным скупкам, уточнил представитель УМВД.

«Как правило, нелегальные скупщики имеют с этого высокий заработок, а взамен могут понести лишь административную ответственность и максимум - заплатить небольшой штраф. Я считаю эту меру наказания абсолютно недостаточной. Мы ежедневно проверяем нелегальные скупки и проводим в них обыски, держим их "на карандаше"», - заявил Александр Павлов.

Теги: #кража #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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