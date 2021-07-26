Происшествия

В Псковской области пытались утопить в болоте семь щенков

В Псковской области пытались утопить в болоте семь щенков. Об этом сообщается в группе зоозащитников в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александра Закарян

«Вот таких малышей пытались утопить в болоте... Да, да, уже подрощенных щенков выбрасывали в болото. Но они всплывали и пытались выбираться. Всех вытащили, было семь щенков», - говорится в сообщении.

«Жестокости нет предела, потому что нет наказания. Вам низкий поклон за спасение малышей», - прокомментировала подписчица.

«Этим повезло, а скольким судьба не улыбнулась! Как рука поднимается?! Люди, стерилизуйте своих животных!» - добавила другая псковичка.

Четверых щенков удалось пристроить, ведется поиск людей, которые смогут организовать передержку для оставшихся троих (контактный телефон +7-911-880-28-28).