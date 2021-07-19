Происшествия

«Цеплялись за жизнь из последних сил»: в псковский зооприют привезли 15 котов в мешках

В псковский приют для бездомных животных «Зоозащита» привезли 15 котов в мешках — один из них уже был мертв, 14 удалось спасти. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила сотрудник «Зоозащиты», ответственный за связи с общественностью, ревизор организации Валерия Ханзлик.

Фото здесь и далее: группа «Зоозащиты» в соцсети «ВКонтакте»

Домашних животных привезли в зооприют в субботу, 17 июля. В этот день там было много волонтеров, которые помогали сотрудникам организации ухаживать за животными в выходные дни. Кроме того, было много и семей с детьми, которые гуляли на территории приюта.

По словам Валерии Ханзлик, котов в «Зоозащиту» привозят довольно часто, и обычно хозяевам советуют самостоятельно пристраивать животных в новые места. Этот раз был не исключением, но когда сотрудники «Зоозащиты» общались с теми, кто привез коробки с котами, из одной коробки вылезла кошка.

«Вся мокрая, начала хватать воздух. Мы поняли, что кошка задыхалась. Это просто издевательство. Оказалось, что внутри коробок находились мешки, в которые этих котов и поместили. Кроме того, мешки были завязаны и замотаны скотчем», - рассказала Валерия Ханзлик.

По словам собеседницы ПЛН, мужчины, которые с семьями находились на территории приюта, оперативно отвели детей с матерями в сторону, к автомобилю поспешили волонтеры и сотрудники приюта. Началось спасение котов.

В мешках оказались животные разных возрастов, они уже успели опорожнится, котов рвало, они цеплялись за жизнь из последних сил, сообщила Валерия Ханзлик. Одна из кошек была беременна, несколько находились без сознания, в приюте их смогли привести в чувство.

Мужчина и женщина, которые привезли животных, сказали, что не знали, что кошки находятся в завязанных мешках и задыхаются. При этом один из «подвижных» мешков был без коробки. Они объяснили, что их попросили привезти кошек в приют другие люди, но кто именно, не уточнили.

«В настоящий момент коты чувствуют себя относительно нормально. Но в приюте недостаточно места, чтобы их содержать. Мы призываем всех подумать, может кто-то рассматривает приобретение питомца. Может, кто-то хотел бы взять кота к себе», - сказала Валерия Ханзлик.

Она также рассказала, что одной из волонтеров во время спасения животных стало плохо. По данному факту в «Зоозащите» планируют обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой.

Кроме того, готовится к подаче заявление в полицию, которое помогают составить откликнувшиеся на запись в группе «Зоозащиты» юристы. Соответствующие заявления и запросы планируют подать депутату Госдумы Александру Козловскому и в Общественную палату Псковской области.