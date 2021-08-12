Происшествия

Организаторов незаконной миграции задержали в Псковской области

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области совместно с УФСБ России по Псковской области и региональным УМВД пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции выходцев из Южной Азии в страны Евросоюза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления.

В результате проведенной спецоперации в Пыталовском районе при силовой поддержке подразделений специального назначения задержали трех организаторов незаконной миграции и 12 граждан из Южной Азии.

Установлено, что члены преступной группы действуя из корыстных побуждений, организовали доставку и размещение иностранцев в приграничном районе с целью незаконного пересечения ими государственной границы и убытия в страны Евросоюза.

Иностранных граждан по решению Пыталовского районного суда за нарушение режима пребывания в России привлекли к административной ответственности и поместили в центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения с территории РФ.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств противоправной деятельности.

В действиях организаторов незаконной миграции усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.