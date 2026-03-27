Суд приговорил к 6 годам колонии мошенника, похитившего у жительниц Псковской области более 400 тысяч рублей

Печорский районный суд вынес приговор мошеннику, предлагавшему услуги по ремонту квартир, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Из материалов дела следует, что в 2023 году в Брянской области Зинкевич зарегистрировал ООО «Строй Дом Сервис» в налоговом органе, являлся его генеральным директором и единственным учредителем. 

Для привлечения клиентов подсудимый распространял листовки о проведении ремонтных работ, в том числе на территории города Печоры и города Острова Псковской области, заведомо не имея намерений и возможности оказывать заявленные услуги. 

Жительница одного из многоквартирных домов города Печоры нашла в почтовом ящике рекламную брошюру о фирме, проводящей ремонт в квартирах, договорилась с директором ООО «Строй Дом Сервис» и его доверенным лицом о проведении ремонта в ее квартире и под влиянием обмана женщина в качестве предоплаты по договору передала подрядчику денежные средства в общей сумме 349 700 рублей. 

Таким же образом была введена в заблуждение и обманута жительница города Остров, которая перевела подрядчику денежные средства на общую сумму 57 200 рублей. 

Обязательства по ремонту квартир потерпевших Зинкевич не исполнил. 

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Реклама на ПЛН

